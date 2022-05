Marmitte catalitiche | centinaia di furti in Sicilia | una può valere dai 150 ai 400 euro Questore Laricchia | “Problema europeo”

(Di lunedì 23 maggio 2022) Negli ultimi 5 mesi a Catania sono state sostituite 300. A Palermo, nello stesso periodo, 250. Una scelta obbligata, perché le automobili dei diretti interessati erano rimaste senza catalizzatori, rubati da chi ha capito che i tre metalli rari in essi contenuti – palladio, platino e rodio – accrescono il loro valore economico: dai 150 ai 400a seconda della tipologia. Per rendere l’idea, un grammo di rodio vale quasi 600, più di dieci volte del valore dell’oro. In media, ogni catalizzatore ne contiene un grammo: con 100 dispositivi che abbattono le emissioni inquinanti si possono guadagnare migliaia di. Una nuova piaga – “Il fenomeno non è soltanto palermitano ono, idi catalizzatori sono ormai un ...

ConteZero76 : @mariosalis Intanto hanno cambiato il codice della strada ed ora omologano pure auto senza marmitte catalitiche, se… - italianafm : Palma, ruba marmitte catalitiche per un valore di 4500€: arrestato -

Utilizzato nei sistemi di scarico , aiuta a ridurre le emissioni, trasformando inquinanti in sostanze meno dannose (come l'anidride carbonica) o innocui (come il vapore) per le...... prezioso metallo presente appunto nei catalizzatori delle. I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli lo hanno sorpreso in via Tertulliano, nel Rione Traiano, insieme ad un'... Marmitte catalitiche, centinaia di furti in Sicilia: una può valere dai 150 ai 400 euro