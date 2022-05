Liverpool, UFFICIALE un colpo in attacco (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Liverpool ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante 19enne Fabio Carvalho. L'operazione si è chiusa... Leggi su calciomercato (Di lunedì 23 maggio 2022) Ilha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante 19enne Fabio Carvalho. L'operazione si è chiusa...

Advertising

sportli26181512 : Liverpool, UFFICIALE un colpo in attacco: Il Liverpool ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dell'attacc… - OrsiEmanuele : Adesso è ufficiale Complimenti a Simone #Inzaghi per aver fatto vincere il primo trofeo a #Pioli con una squadra n… - KSport24 : C’è sempre stata una 3 offerta, rimasta SEGRETA, non si sa da quale club sia arrivata, c’è chi diceva Liverpool e c… - ServadeiDanilo : La Juventus NON è interessata a Takumi Minamino ? La voce proveniente dal Giappone non trova riscontri in Inghilter… - sportli26181512 : UFFICIALE: si ritira Skrtekl, ex di Liverpool e Atalanta: Martin Skrtel appende le scarpette al chiodo. Il difensor… -