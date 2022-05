LIVE Paolini-Begu, Roland Garros 2022 in DIRETTA: non piove a Parigi! Baez e Lajovic sul Campo 5 (Di lunedì 23 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25 Si è ripreso a giocare anche sul Campo 5! Dopo 42 minuti di gioco, Sebastian Baez ha vinto il primo set per 6 giochi a 3 ed è sotto 0-2 contro Dusan Lajovic. 14.29 Nel primo match di giornata Qinwen Zheng ha vinto 6-3 6-1 contro Maryna Zanevska. Dopo il match maschile in corso tocca a Norbert Gombos contro Pedro Cachin. A seguire l’azzurra contro la rumena. Restate con noi dunque per ulteriori aggiornamenti! 14.27 piove su Parigi! Sul Campo 5 è stata interrotta da più di un’ora la sfida tra Dusan Lajovic e Sebastian Baez: l’argentino è avanti 2-1 nel primo set. 14.25 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.25 Si è ripreso a giocare anche sul5! Dopo 42 minuti di gioco, Sebastianha vinto il primo set per 6 giochi a 3 ed è sotto 0-2 contro Dusan. 14.29 Nel primo match di giornata Qinwen Zheng ha vinto 6-3 6-1 contro Maryna Zanevska. Dopo il match maschile in corso tocca a Norbert Gombos contro Pedro Cachin. A seguire l’azzurra contro la rumena. Restate con noi dunque per ulteriori aggiornamenti! 14.27suSul5 è stata interrotta da più di un’ora la sfida tra Dusane Sebastian: l’argentino è avanti 2-1 nel primo set. 14.25 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella ...

Advertising

infoitsport : LIVE Paolini-Begu, Roland Garros 2022 in DIRETTA: 1° turno complicato per l'italiana - NandoArm8 : Ecco tutti gli accoppiamenti del tabellone maschile e femminile per il #RolandGarros. Doppia cifra di italiani al… -