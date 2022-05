Karina Cascella: “Sì, è un periodo difficile per la ricerca del personale, mettici anche il reddito di cittadinanza e la cosa diventa più complessa” (Di lunedì 23 maggio 2022) anche l’ex opinionista di Uomini e Donne Karina Cascella è entrata nel dibattito sulle difficoltà nella ricerca di personale per il settore della ristorazione. In realtà, nel suo caso, la notizia è doppia. Sì, perché da una parte ci sono le dichiarazioni da lei rilasciate in un’intervista al settimanale Nuovo, in cui lamenta di faticare a trovare lavoratori per il suo ristorante; e dall’altra c’è, invece, la fake news che è nata sui siti che hanno ripreso le sue parole esagerandole forzatamente tanto da trasformarle, appunto, in una bufala. Procediamo quindi, nell’ordine, con ciò che Cascella ha detto a Nuovo nei giorni scorsi. “Ho una difficoltà incredibile a trovare personale di sala e cuochi – si legge sul settimanale -. Credo che la pandemia abbia portato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022)l’ex opinionista di Uomini e Donneè entrata nel dibattito sulle difficoltà nelladiper il settore della ristorazione. In realtà, nel suo caso, la notizia è doppia. Sì, perché da una parte ci sono le dichiarazioni da lei rilasciate in un’intervista al settimanale Nuovo, in cui lamenta di faticare a trovare lavoratori per il suo ristorante; e dall’altra c’è, invece, la fake news che è nata sui siti che hanno ripreso le sue parole esagerandole forzatamente tanto da trasformarle, appunto, in una bufala. Procediamo quindi, nell’ordine, con ciò cheha detto a Nuovo nei giorni scorsi. “Ho una difficoltà incredibile a trovaredi sala e cuochi – si legge sul settimanale -. Credo che la pandemia abbia portato ...

