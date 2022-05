Isola dei Famosi 2022 | i concorrenti si ritirano | chi sceglierà di abbandonare il reality?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 23 maggio 2022) Quando sono partiti alla volta dell’Honduras erano ignari di tutto. Non sapevano che oltre alla fame e alla stanchezza, l’azienda avesse pensato di ‘prolungare’ ile di far terminare l’deiil 27 giugno, giorno in cui verrà decretato il vincitore di questa edizione, la più lunga della storia. Ma tutti i naufraghi sono d’accordo? O ci sarà chi abbandonerà prima il gioco e tornerà in Italia? Alessandro Iannoni lascerà l’dei? In bilico sembrerebbe esserci la presenza di Alessandro Iannoni, uno deiprotagonista di questa edizione dell’dei. Lui che ha deciso di partecipare con la mamma, una presenza ingombrante, per farsi conoscere e ottenere un po’ di indipendenza. Lui che in ...