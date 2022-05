Getafe | presidente Torres | “Olivera ha un accordo con il Napoli”

(Di lunedì 23 maggio 2022) “Mathiasha uncon il“. Lo ha detto Angeldel, come riportato da “Kiss Kiss”. Il patron del club spagnolo ha dunque rivelato la destinazione del terzino sinistro uruguaiano di 24 anni, senza però sbilanciarsi su altri dettagli: “Domani le visite mediche? Non so, ma sarà libero fino a venerdì per poi raggiungere la sua nazionale“. SportFace.

La trattativa con ilche era in stallo da mesi e negli ultimi giorni sembrava essersi arenata perché negli ultimi giorni ildel club Angel Torres aveva manifestato pubblicamente una ...Alandranno 12 milioni di euro mentre al classe 1997, un quadriennale da 1.6 a stagione Summit Cairo - Juric: il tecnico verso la permanenza Si è tenuto a Milano il summit tra il...Primo colpo del Napoli per la prossima stagione: sono fissate per domani mattina a Villa Stuart, a Roma, le visite mediche di Mathias Olivera, terzino sinistro uruguaiano proveniente dal Getafe. (ANSA ...Il presidente del Getafe, Angel Torres, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Mathias Olivera ha un accordo con il Napoli. Domani le visite mediche Non so, ma s ...