Fedez e J-Ax uniti anche sul palco: "Concerto in Duomo il 28 giugno" (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Fedez e J-Ax tornano più uniti che mai anche sul palco. Stavolta per un fine benefico. I due artisti, che ieri hanno annunciato la loro reunion sui social, dopo 4 anni di "silenzio", presentano 'Love Mi', un Concerto gratuito che si terrà il 28 giugno prossimo, alle 18, in piazza del Duomo, a Milano, e che verrà trasmesso in esclusiva su Italia Uno. L'obiettivo raccogliere fondi da donare in beneficienza alla Fondazione Together to go (Tog), una onlus che ha creato 10 anni fa un centro per bimbi affetti da patologie neurologiche complesse. Gli introiti serviranno a costruire un centro in viale Jenner, a Milano per la riabilitazione. "Per il Concerto – ha spiegato Fedez incontrando la stampa a Palazzo Reale – abbiamo ...

