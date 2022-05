Donnarumma-PSG, futuro insieme: ma Navas punta i piedi (Di lunedì 23 maggio 2022) Donnarumma PSG, futuro insieme: ma Navas punta i piedi. Le ultime sulla situazioni estremi difensori in casa parigina l Psg ha scelto di affidare definitivamente la sua porta a Donnarumma nella prossima stagione dopo che in quella appena terminata l’ex Milan si è alternato con Keylor Navas. Il portiere costaricano, tuttavia, a Prime Video Sport France ha confermato la volontà di non lasciare il club parigino. LE DICHIARAZIONI – «Ho altri due anni di contratto. Io e la mia famiglia siamo molto felici qui e continueremo», L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022)PSG,: ma. Le ultime sulla situazioni estremi difensori in casa parigina l Psg ha scelto di affidare definitivamente la sua porta anella prossima stagione dopo che in quella appena terminata l’ex Milan si è alternato con Keylor. Il portiere costaricano, tuttavia, a Prime Video Sport France ha confermato la volontà di non lasciare il club parigino. LE DICHIARAZIONI – «Ho altri due anni di contratto. Io e la mia famiglia siamo molto felici qui e continueremo», L'articolo proviene da Calcio News 24.

