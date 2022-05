Cina | Onu e diritti umani La visita di Bachelet nello Xinjiang

(Di lunedì 23 maggio 2022) Comincerà oggi il viaggio di Michelle, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i, in. L’ex presidente del Cile è attesa, la regione al centro delle critiche di attivisti, ong e di molti rapporti per gli abusi del governo cinese nei confronti delle minoranze musulmane, principalmente l’etnia uigura. Si recherà nella città di Guangzhou prima di viaggiare a Kashgar e nella capitale dello. Ladi sei giorni è la prima di un Alto Commissario Onu dal 2005 ed è stata preceduta dalla missione di una delegazione di cinque persone il 25 aprile a Canton e colloqui con membri del governo cinese. Il programma prevede riunioni con numerosi funzionari nazionali e locali di alto livello e rappresentanti di ...

