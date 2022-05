Christillin: «Sono affezionata agli Agnelli di oggi, ma appartengono a un mondo diventato più liquido» (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Corriere della Sera intervista Evelina Christillin, componente del Consiglio Fifa dal 2016. Si racconta da bambina. «Ero brava a scuola. Gianantonio Stella mi ha definito una “secchiona sabauda”, ma ero una secchiona che faceva copiare. La scuola è stata però condizionata dallo sci. Metà anno lo passavamo al Sestriere (c’era pure mia sorella) e quando nel 1970 Sono entrata nella Nazionale B la cosa si è fatta spessa». Continua: «Non ero rimandata, ma davo gli esami a settembre per carenza di frequenza. L’agonismo mi prendeva: partivo da Torino, trovavo Claudia Giordani a Milano e con lei mi dirigevo nel Nord Est». Sugli Agnelli. «Hanno rappresentato una seconda famiglia. Papà era un caro amico dell’Avvocato, da bambina giocavo a casa di Margherita e lo vedevo partire per lo stadio assieme ad Edoardo. Negli anni del terrorismo i ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Corriere della Sera intervista Evelina, componente del Consiglio Fifa dal 2016. Si racconta da bambina. «Ero brava a scuola. Gianantonio Stella mi ha definito una “secchiona sabauda”, ma ero una secchiona che faceva copiare. La scuola è stata però condizionata dallo sci. Metà anno lo passavamo al Sestriere (c’era pure mia sorella) e quando nel 1970entrata nella Nazionale B la cosa si è fatta spessa». Continua: «Non ero rimandata, ma davo gli esami a settembre per carenza di frequenza. L’agonismo mi prendeva: partivo da Torino, trovavo Claudia Giordani a Milano e con lei mi dirigevo nel Nord Est». Sugli. «Hanno rappresentato una seconda famiglia. Papà era un caro amico dell’Avvocato, da bambina giocavo a casa di Margherita e lo vedevo partire per lo stadio assieme ad Edoardo. Negli anni del terrorismo i ...

