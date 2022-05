Advertising

TheHunter_68 : RT @FrancoScarsell2: Dramma a Modena. Una bimba di 4 anni, di origine africana, è morta dopo essere precipitata dal balcone di casa. La pic… - FrancoScarsell2 : Dramma a Modena. Una bimba di 4 anni, di origine africana, è morta dopo essere precipitata dal balcone di casa. La… - zazoomblog : Bimba di 4 anni muore cadendo dal balcone: tragedia a Modena - #Bimba #muore #cadendo #balcone: - zazoomblog : Modena una bimba di 4 anni muore cadendo dal settimo piano - #Modena #bimba #muore #cadendo - Ansa_ER : Modena, bimba di 4 anni muore dopo caduta dal balcone. Al momento della tragedia si trovava al settimo piano di cas… -

Una bambina di quattroè morta cadendo da un balcone posto al settimo piano a Modena , in via Giardini. La bambina, a quanto risulta, abitava lì insieme alla famiglia di origini africane. Niente da fare per la piccola. ...Una bambina di quattroè morta cadendo da un balcone posto al settimo piano a Modena, in via Giardini. La bambina, a quanto risulta, abitava lì insieme alla famiglia di origini africane. Niente da fare per la piccola. ...Rosario Esposito La Rossa, classe ’88, è noto per essere il primo libraio di Scampia a Napoli con La Scugnizzeria, un polo culturale per i bambini della zona. Nasce così perché Siamo tutti Capaci – ...Tragedia a Modena, dove una bimba di 4 anni è precipitata dal settimo piano di un palazzo: inutili i soccorsi, la piccola è morta sul colpo ...