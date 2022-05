(Di lunedì 23 maggio 2022) Salvatoreha parlato della vittoria dello scudetto del, ma anche del futuro delin vista del calciomercato. L’ex giocatore azzurro è convinto: “Iouno di quelli che dice che potevamo vincere, ha vinto una squadraa noi. Lal’ha fatta il modo di affrontare situazioni importanti e decisive. Ilaveva un calendario molto difficile, le ultime tre erano le più difficili e le ha vinte tutte. Ilè molto più forte del, il rammarico non passerà nemmeno nei prossimi mesi“. Poiaggiunge: “Ilha sempre parlato del gap degli ingaggi negli anni con la Juve, che in qualche momento può fare la. Quest’anno ha vinto ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Bagni: 'Il Milan era inferiore al Napoli' - napolipiucom : Bagni: 'Milan inferiore al Napoli. Maldini fa la differenza, ora sono seriamente preoccupato' #Bagni #Milan… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Bagni: 'Il Milan era inferiore al Napoli' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Bagni: 'Il Milan era inferiore al Napoli' - apetrazzuolo : L'EX - Bagni: 'Il Milan era inferiore al Napoli' -

Ibra scatenato, Leao lo chiama il suo mentore, il pullman che diventa discoteca: regista Alessandro Florenzi. Sigari edi spumante, Tomori - Kalulu sempre in coppia, anche nella festa, Leao di dorme cullando il premio di Mvp della stagione e Tutte le reazioni social dei giocatori del ......per il pallone che da ragazzo con tre amici aveva trasformato la piscina naturale di uno dei... Silvio e Camilla scelsero il. Era quello vinci tutto di Sacchi. Matteo scelse l'Inter e si ...Salvatore Bagni ha parlato della vittoria dello scudetto del Milan, ma anche del futuro del Napoli in vista del calciomercato.Elodie è la madrina del Roma Pride 2022: “Il suo impegno civile per la parità dei diritti dà un importante valore aggiunto alla manifestazione” ...