Voci dal Carcere: “Nudarsi” – Incroci di poesia (Di domenica 22 maggio 2022) Martedì 24 maggio 2022, a partire dalle ore 15.00, presso la Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli, si svolgerà un incontro a metà tra l’ambito letterario e ambito del sociale. Alcune poesie tratte da Nudarsi, l’ultima silloge di Rita Felerico edita da Turisa, saranno messe in scena dalle allieve del laboratorio di Scrittura “La Sacca Iraconda”, attivo nel Carcere dal 1997. Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di domenica 22 maggio 2022) Martedì 24 maggio 2022, a partire dalle ore 15.00, presso la Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli, si svolgerà un incontro a metà tra l’ambito letterario e ambito del sociale. Alcune poesie tratte da, l’ultima silloge di Rita Felerico edita da Turisa, saranno messe in scena dalle allieve del laboratorio di Scrittura “La Sacca Iraconda”, attivo neldal 1997. Il Blog di Giò.

EnricoTurcato : Tra le voci che si moltiplicano per la mancata firma c’è anche quella legata all’agente Antun, che non sarebbe abil… - ValerioMinnella : @CCKKI @Moonsha72460823 @angelo_falanga @gred_vet @giu33liana @ValeryMell1 @sempregilda @Lacasespoglia… - TizianoPesce : RT @CSettore: Per non perdere il filo delle ultime novità sulla normativa per il #nonprofit, ascolta gli ultimi aggiornamenti nel podcast r… - MarcoMariani_IT : #RT @maggiomusicale: Il Coro delle voci bianche dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino e i bambini dell’Ospe… - MarcoMariani_IT : maggiomusicale: Il Coro delle voci bianche dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino e i bambini dell’Ospedale… -