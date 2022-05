Ultime Notizie – Ucraina, Timmermans: “In Russia le cose stanno cambiando, Putin è più debole” (Di domenica 22 maggio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin “è più debole di prima” dell’inizio dell’invasione dell’Ucraina, perché in Russia le cose “stanno cambiando”, come si vede anche dall’opposizione alla guerra che emerge “nei concerti” rock e anche da parte delle “madri”, che “non vedono più i figli”. A sostenerlo è il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Frans Timmermans, ospite di Mezz’ora in più, su Rai 3. “Vedo che nella società russa, passo per passo – afferma – c’è un cambiamento, soprattutto le madri che non vedono più i loro figli. Incominciano a chiedere, ma che cosa sta succedendo? Abbiamo già visto anche le prime espressioni di protesta nei concerti negli ultimi giorni, vediamo anche” che le sanzioni “stanno avendo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 22 maggio 2022) Il presidente russo Vladimir“è piùdi prima” dell’inizio dell’invasione dell’, perché inle”, come si vede anche dall’opposizione alla guerra che emerge “nei concerti” rock e anche da parte delle “madri”, che “non vedono più i figli”. A sostenerlo è il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Frans, ospite di Mezz’ora in più, su Rai 3. “Vedo che nella società russa, passo per passo – afferma – c’è un cambiamento, soprattutto le madri che non vedono più i loro figli. Incominciano a chiedere, ma che cosa sta succedendo? Abbiamo già visto anche le prime espressioni di protesta nei concerti negli ultimi giorni, vediamo anche” che le sanzioni “avendo ...

