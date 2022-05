The CW cancella l’amatissima serie: che strazio per i fan (Di domenica 22 maggio 2022) Il Network televisivo CW ha scelto di cancellare un’altra serie Tv, lasciando, così, sconvolti i fan che non sapranno mai come andrà a finire L’emittente televisiva statunitense the CW sta cancellando sempre più serie. Questa volta, però, a farne le spese è una delle serie più amate dai giovani. Logo dell’emittente televisiva The CW (Fonte: Facebook)Il calo degli ascolti ha costretto la CW a compiere un pesante taglio delle serie Tv. Questa volta, però, è toccato a Legacies. La serie spin off di The Vampire Diaries e The Originals non avrà la sua quinta stagione. Lo show è stato trasmesso per la prima volta nel 2018, inizialmente i suoi ascolti sono stati molto alti, ma con il tempo sono diminuiti. Lo share per le produzioni e le emittenti televisive ... Leggi su vesuvius (Di domenica 22 maggio 2022) Il Network televisivo CW ha scelto dire un’altraTv, lasciando, così, sconvolti i fan che non sapranno mai come andrà a finire L’emittente televisiva statunitense the CW stando sempre più. Questa volta, però, a farne le spese è una dellepiù amate dai giovani. Logo dell’emittente televisiva The CW (Fonte: Facebook)Il calo degli ascolti ha costretto la CW a compiere un pesante taglio delleTv. Questa volta, però, è toccato a Legacies. Laspin off di The Vampire Diaries e The Originals non avrà la sua quinta stagione. Lo show è stato trasmesso per la prima volta nel 2018, inizialmente i suoi ascolti sono stati molto alti, ma con il tempo sono diminuiti. Lo share per le produzioni e le emittenti televisive ...

Advertising

shadesofamnesia : RT @lookatvals: la the CW cancella Legacies e Dynasty ma continua a rinnovare Riv3rd4le voi vi dovete spaventare. #Legacies #Dynasty https:… - myabraun_ : non capirò mai netflix che cancella serie come julie and the phantoms, e porta avanti sta cacata di summertime per tre stagioni - BugheadAF : RT @Teleblogmag: The CW stacca la spina a #Riverdale - Teleblogmag : The CW stacca la spina a #Riverdale - Mishimajakowskj : @The__Musti Cancella cazzo -