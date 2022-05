Tennis: Roland Garros, Fognini supera Popyrin e va al secondo turno (Di domenica 22 maggio 2022) Parigi, 22 mag. (Adnkronos) - Fabio Fognini supera il primo turno del singolare maschile del Roland Garros, seconda prova del Grande Slam della stagione. L'azzurro si è imposto in tre set sull'australiano Alexei Popyrin, numero 103 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 7-5, 6-4. Leggi su iltempo (Di domenica 22 maggio 2022) Parigi, 22 mag. (Adnkronos) - Fabioil primodel singolare maschile del, seconda prova del Grande Slam della stagione. L'azzurro si è imposto in tre set sull'australiano Alexei, numero 103 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 7-5, 6-4.

