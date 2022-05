Solo per passione, quante puntate sono? (Di domenica 22 maggio 2022) Un film-tv, quello dedicato a Letizia Battaglia, che assume dei contorni differenti dopo la notizie della scomparsa della celebre fotografa siciliana nell’aprile scorso. Solo per passione-Letizia Battaglia fotografa, in onda su Raiuno a partire da domenica 22 maggio 2022, vuole quindi sì raccontarne la vita, la passione per la fotografia e l’impegno civile, ma anche essere un omaggio verso il suo lavoro. Ma da quante puntate è composto Solo per passione-Letizia Battaglia fotografa? Il film-tv è composto da due parti, in onda un giorno dopo l’altro, il 22 e 23 maggio. La decisione di mandare in onda la fiction due giorni di fila è anche un modo per celebrare la Giornata della legalità che si tiene proprio il 23 maggio, giorno del trentesimo anniversario della strage di ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 22 maggio 2022) Un film-tv, quello dedicato a Letizia Battaglia, che assume dei contorni differenti dopo la notizie della scomparsa della celebre fotografa siciliana nell’aprile scorso.per-Letizia Battaglia fotografa, in onda su Raiuno a partire da domenica 22 maggio 2022, vuole quindi sì raccontarne la vita, laper la fotografia e l’impegno civile, ma anche essere un omaggio verso il suo lavoro. Ma daè compostoper-Letizia Battaglia fotografa? Il film-tv è composto da due parti, in onda un giorno dopo l’altro, il 22 e 23 maggio. La decisione di mandare in onda la fiction due giorni di fila è anche un modo per celebrare la Giornata della legalità che si tiene proprio il 23 maggio, giorno del trentesimo anniversario della strage di ...

