Scudetto Milan: lancio di bottiglie contro le forze dell'ordine in piazza Duomo (Di domenica 22 maggio 2022) Un funzionario di polizia è rimasto ferito in piazza Duomo a Milano dove i tifosi del Milan stanno festeggiando lo Scudetto . Verso le 21.20 numerosi ultrà 'si sono avvicinati al palco usato ieri per ... Leggi su leggo (Di domenica 22 maggio 2022) Un funzionario di polizia è rimasto ferito ino dove i tifosi delstanno festeggiando lo. Verso le 21.20 numerosi ultrà 'si sono avvicinati al palco usato ieri per ...

Advertising

acmilan : The match report of our championship match, don't miss it ?? - gippu1 : I #Maldini sono la prima famiglia italiana a vincere uno scudetto con tre generazioni diverse #Milan - GoalItalia : ?? MILAN CAMPIONE D'ITALIA ?? Lo #Scudetto resta a Milano... ma cambia sponda ???? - grizwigga : RT @repubblica: Scudetto Milan, rubata la medaglia di Pioli: 'Restituitemela, è l'unica che ho' [dal nostro inviato Enrico Currò] https://t… - Deborah_Juve : Pensando che io Milan ci ha messo 11 anni a ri-vincere uno scudetto mentre noi dallo sfacelo del 2006 abbiamo impie… -