Milan, Matteo Salvini festeggia lo Scudetto in maglia rossonera allo stadio di Reggio Emilia (Di domenica 22 maggio 2022) Matteo Salvini festeggia lo Scudetto del Milan. Il leader della Lega era presente al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove i rossoneri di Pioli hanno battuto il Sassuolo nell’ultima di campionato, laureandosi Campioni d’Italia. Salvini si è immortalato sorridente, con indosso la maglia rossonera, in un selfie pubblicato sul suo profilo Facebook. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022)lodel. Il leader della Lega era presente al Mapei Stadium di, dove i rossoneri di Pioli hanno battuto il Sassuolo nell’ultima di campionato, laureandosi Campioni d’Italia.si è immortalato sorridente, con indosso la, in un selfie pubblicato sul suo profilo Facebook. SportFace.

