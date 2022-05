Mbappé | ' Al Psg posso realizzare i miei sogni Ma ringrazio il Real | tiferò per loro'

Advertising

AlfredoPedulla : #Mbappé avrà un bonus alla firma tale che non riuscirà a contare i soldi: 130-140-150 milioni, magari il doppio… - DiMarzio : #Calciomercato | @PSG_inside, #Mbappé rimane: stasera l’annuncio - mirkocalemme : Il #RealMadrid aveva offerto a #Mbappé 130M€ di bonus alla firma, 30M€ netti a stagione e il controllo completo dei… - sportmediaset : Mbappé: 'Grazie Real, sarò il primo tifoso nella finale di Champions' #PSG #Mbappé #RealMadrid… - marcelaespi42 : RT @paoloigna1: Sai quanto apprezzeranno i madridisti... #Mbappè -

Corriere della Sera

Un rinnovo multimilionario di cui parlano tutti. Quello di Kyliancon ilè destinato a far discutere ancora a lungo, mentre il Real Madrid cerca con urgenza un piano B. Ma adesso a parlare è lui, con un lungo messaggio sui social: "Sin da piccolo invece ...L'attaccante del Paris Saint - Germain, Kylian, dopo l'annuncio ufficiale del suo rinnovo di contratto con il club francese, ha voluto ... oltre a tutti i tifosi delin giro per il mondo per ... Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé Chi vuole resta, non li imploriamo»