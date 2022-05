La sua infanzia non è stata rose e fiori Ma lei ha trovato la forza per reagire

(Di domenica 22 maggio 2022) Sorella minore di due attori – il fratello ha interpretato Pugsley Addams nel film La Famiglia Addams degli anni ’90 – era prevedibile che anche Ariel Winter Workman, 24 anni, considerasse la recitazione come la sua strada “naturale”. Ariel Winter, star di “Modern Family” guarda le foto A soli 4 anni, infatti, appare già nelle prime pubblicità. Ma il suo lavoro di baby attrice diventa presto per la madre Chrisoula una vera e propria ossessione. Ariel Winter. (Getty Images) La famiglia di Ariel Winter Come ha raccontato spesso Ariel Winter, sua madre la considerava una «macchina da ...

filoage : HAPPY BIRTHDAY TO BERNIE TAUPIN!!! Bernie Taupin è un cantante, paroliere e poeta inglese. Dai un'occhiata a questa… - Mirarch3 : RT @Gladys82012839: Su Skytg mostrano un pezzo della convention della mummia di Arcore: sta raccontando una storia della sua infanzia, quan… - lararicci : E il modo assolutamente poetico di descrivere il paese di suo padre e della sua infanzia, la Somalia. Sono perciò m… - melaco77 : RT @escrittori: 22 MAGGIO S. RITA DA CASCIA 'Durante la sua infanzia, Rita era talmente devota alla preghiera che molto spesso passava not… - escrittori : 22 MAGGIO S. RITA DA CASCIA 'Durante la sua infanzia, Rita era talmente devota alla preghiera che molto spesso pas… -

Io Donna

... un unico grande mito condiviso, lo stesso che ritroveremo nellamito - biografia, nella vita ... "Ci volevano i baracconi dell', i lunghi pomeriggi in compagnia di uomini forzuti che erano ...... lo scorso mercoledì, nel tragico incidente verificatosi nella scuola dell'Primo Maggio. ... Per il candore dellafisionomia e per la limpidezza semplice dei tratti, che incantano. Sei tu, ... Ariel Winter, che ha trovato fuori dalla famiglia d'origine la sua "Modern Family" Come ha raccontato spesso Ariel Winter, sua madre la considerava una «macchina da soldi». Durante la sua infanzia, infatti, ha subito moltissime pressioni da parte di Chrisoula. Tanto che, una volta c ...Gli appuntamenti di domenica 22 maggio si aprono con lo spettacolo La grande foresta (Inti / Teatri di Bari), in programma al Teatro Radar alle ore 19: Francesco Niccolini e Luigi D’Elia provano a rac ...