Inter Sampdoria 0-0 LIVE: fischio d’inizio (Di domenica 22 maggio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Inter e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Meazza, Inter e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Sampdoria 0-0 MOVIOLA fischio d’inizio – Si parte! Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Inter Sampdoria 0-0: risultato e tabellino Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. A disposizione: Cordaz, Radu, Sanchez, Vecino, Dzeko, Ranocchia, Gosens, Vidal, Dimarco, D’Ambrosio, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA– Si parte! Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. A disposizione: Cordaz, Radu, Sanchez, Vecino, Dzeko, Ranocchia, Gosens, Vidal, Dimarco, D’Ambrosio, ...

