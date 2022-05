Guerra Russia-Ucraina | Zelensky a Davos | “Manteniamo l’unità | i russi la temono” Ergastolo per il primo militare russo processato a Kiev I filorussi | “Processeremo i prigionieri dell’Azovtsal a Donetsk”

(Di domenica 22 maggio 2022) La fregata russa Makarov verso il Mar Nero. Londra: «Per ipiù morti in tre mesi che in tutta l’invasione dell’Afghanistan». Missili su Zhytomyr, Dnipropetrovsk, Donbass e Sumy

... fatta eccezione per il gas che trova nuovamente i suoi minimi dall'inizio dellain Ucraina. ...affrettando a riempire le scorte mentre i Paesi cercano di ridurre la loro dipendenza dalla. ...Da un minimo di 50 a un massimo di 100 ucraini muoiono ogni giorno sul fronte orientale dellacontro la: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un apparente riferimento alle vittime militari dell'invasione. Lo riporta il Guardian. I combattimenti più pesanti, ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 89 (ANSA) - ROMA, 23 MAG - Da un minimo di 50 a un massimo di 100 ucraini muoiono ogni giorno sul fronte orientale della guerra contro la Russia: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ...Xi Jinping deplora la fine dell’Unione Sovietica e appoggia l’autorità di Putin. Ma il sinologo François Godement, sul Figaro, esita a parlare di “patto” ...