Fiorentina: tifosi viola in festa nella notte per l’Europa. Ma vogliono squadra più forte. Biraghi: dedica ad Astori (Di domenica 22 maggio 2022) festa nella notte, dopo il ritorno della Fiorentina in Europa attraverso la qualificazione per la Conference League. Centinaia di tifosi viola si sono radunati poco dopo la mezzanotte a piazzale Michelangelo, per festeggiare la qualificazione in Conference League della Fiorentina, ottenuta grazie al successo per 2-0 sulla Juventus. La dedica di Biraghi ad Astori L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 22 maggio 2022), dopo il ritorno dellain Europa attraverso la qualificazione per la Conference League. Centinaia disi sono radunati poco dopo la mezzaa piazzale Michelangelo, per festeggiare la qualificazione in Conference League della, ottenuta grazie al successo per 2-0 sulla Juventus. LadiadL'articolo proviene da Firenze Post.

