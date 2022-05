Fedez e la lezione al figlio: «Il rosa non è un colore da femmine» (Di domenica 22 maggio 2022) Sui social è diventato virale il video in cui il rapper spiega a Leone che i colori non hanno genere: «Non ci sono colori da maschio e colori da femmina» Leggi su vanityfair (Di domenica 22 maggio 2022) Sui social è diventato virale il video in cui il rapper spiega a Leone che i colori non hanno genere: «Non ci sono colori da maschio e colori da femmina»

