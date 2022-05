Fan di Manuel Bortuzzo contro Mara Venier: un gesto li indispettisce, c’entra ospitata di Luigi Strangis (Di domenica 22 maggio 2022) Non accenna a placarsi la “guerra” tra i fan di Manuel Bortuzzo e Mara Venier, padrona di casa di Domenica In. La saltata ospitata dell’ex gieffino, proprio in vista della promozione del sui film andato in onda su Rai1, si sarebbe portata dietro sonori strascichi. Il gesto di Mara Venier indispettisce i fan di Manuel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 22 maggio 2022) Non accenna a placarsi la “guerra” tra i fan di, padrona di casa di Domenica In. La saltatadell’ex gieffino, proprio in vista della promozione del sui film andato in onda su Rai1, si sarebbe portata dietro sonori strascichi. Ildii fan di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

