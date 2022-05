Dismorfofobia | quando sentirsi brutti  diventa un’ossessione

Advertising

saria_mba : @mmorphine_ Io totalmente dallo specchio. Numero sulla bilancia però segue a ruota nel senso che quando sono su un… -

Corriere della Sera

È stata chiamata dismorfia da zoom, ai confini con lache è un vero e proprio ...comunichiamo di persona la distanza sociale apre uno spazio di un metro, un mezzo e mezzo, ......deve dire no alle richieste 'Il mio atteggiamento - ha continuato l'esperto - sin da... Molto probabilmente il paziente è affetto dae non va operato. Va fatto capire ai pazienti ... Videochiamate, una persona su tre si sente a disagio L‘uso frequente delle riunioni di lavoro on line mette in difficoltà molte persone e con grande aumento dei cai di dismorfofobia, il disturbo che porta a ingigantire i propri difetti (talvolta inesist ...comunque da quel momento in poi incominciai a sare male a soffrire di depressione e dismorfofobia peniena e rifiutare i ... le cose incominciavano ad andare bene quando, scoprii attraverso le chat ...