Cody Rhodes | “I match tra me e Seth Rollins sono puro wrestling”

Cody Rhodes ha lasciato l'AEW all'inizio di quest'anno, ed è tornato in WWE, dove la sua carriera era sbocciata. L'American Nightmare è tornato in pompa magna a WrestleMania 38, sconfiggendo Seth Rollins in un gran match. Seth e Cody hanno ulteriormente intensificato la loro rivalità, arrivando a sfidarsi in un Hell in a Cell match, nel Premium Live Event omonimo. Cody, dopo essersi dichiarato il miglior wrestler del mondo, prosegue sulla linea dell'autocelebrazione. In una recente intervista con Justin Barrasso di Sports Illustrated, Cody Rhodes ha elogiato i suoi due match con Seth Rollins, definendoli puro wrestling.

