Al Bano: «Non trovo manodopera. Colpa del reddito di cittadinanza» (Di domenica 22 maggio 2022) Dopo Alessandro Borghese e Briatore, anche il cantante pugliese denuncia di non riuscire a trovare persone disposte a lavorare nella sua azienda agricola: «Bisognerebbe fare come in Germania, dove già a 12 anni i ragazzi dopo la scuola fanno apprendistato nelle imprese» Leggi su vanityfair (Di domenica 22 maggio 2022) Dopo Alessandro Borghese e Briatore, anche il cantante pugliese denuncia di non riuscire a trovare persone disposte a lavorare nella sua azienda agricola: «Bisognerebbe fare come in Germania, dove già a 12 anni i ragazzi dopo la scuola fanno apprendistato nelle imprese»

Advertising

JMorfasso : RT @scirocco2017: @Misurelli77 Ma Al Bano è quello dei dinosauri? 'L'uomo ha distrutto i dinosauri...'. Signori della Corte, chiedo clemenz… - del_cittadino : RT @Misurelli77: Al Bano: 'Non trovo manodopera per colpa del reddito di cittadinanza, i dodicenni facciano apprendistato' Domanda N°1: ma… - shineelite2 : RT @shineelite2: - shineelite2 : - Gordian772 : RT @Misurelli77: Al Bano: 'Non trovo manodopera per colpa del reddito di cittadinanza, i dodicenni facciano apprendistato' Domanda N°1: ma… -