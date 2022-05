7 modi per proteggerti dagli hacker (Di domenica 22 maggio 2022) La criminalità informatica è in aumento e ai consumatori di tutto il mondo è stato detto di mantenere alta la guardia contro i criminali informatici. Il termine “hacking” è spesso usato, ma cosa significa esattamente e perché le persone lo fanno, ma soprattutto quali rischi ci sono ? Entreremo nei dettagli di cos’è l’hacking e come evitare di diventare vittime di un crimine informatico. Che cos’è l’hacking? “L’hacking criminale si verifica quando una persona o un gruppo accede illegalmente (di solito in remoto) al tuo computer, telefono o altro dispositivo connesso o a uno qualsiasi dei tuoi account online con l’intenzione di rubare dati o causare gravi interruzioni”, Camille Stewart , responsabile globale della strategia di sicurezza del prodotto a Google dice Yahoo Life. A seconda degli obiettivi del criminale informatico, Stewart spiega che “questi dati potrebbero essere le tue ... Leggi su analisideirischinformatici (Di domenica 22 maggio 2022) La criminalità informatica è in aumento e ai consumatori di tutto il mondo è stato detto di mantenere alta la guardia contro i criminali informatici. Il termine “hacking” è spesso usato, ma cosa significa esattamente e perché le persone lo fanno, ma soprattutto quali rischi ci sono ? Entreremo nei dettagli di cos’è l’hacking e come evitare di diventare vittime di un crimine informatico. Che cos’è l’hacking? “L’hacking criminale si verifica quando una persona o un gruppo accede illegalmente (di solito in remoto) al tuo computer, telefono o altro dispositivo connesso o a uno qualsiasi dei tuoi account online con l’intenzione di rubare dati o causare gravi interruzioni”, Camille Stewart , responsabile globale della strategia di sicurezza del prodotto a Google dice Yahoo Life. A seconda degli obiettivi del criminale informatico, Stewart spiega che “questi dati potrebbero essere le tue ...

Advertising

oss_romano : #21maggio #UkraineWar #Ukraine ???? L’arcivescovo Gallagher a #Kiev ribadisce l’importanza di uno sforzo incessante n… - SmartVarallo : RT @hyperverseitaly: Presentazione della DeFi 2.0 ?? Invita i tuoi amici a HyperVerse DeFi e vinci 200HU! Due modi per entrare: 1 ?? Ret… - parkinglots133 : @__kohli__ @MattiaZenzola @turbojr_ @Crytical_mc @GraziaCasalino @frenaamano Tantissimi auguri di buon compleanno p… - Cardileo7 : @R_3148B @Barbiero Solito strumento acchiappasoldi. Vendere corsi on line: uno dei modi per monetizzare il proprio… - BavuttiRoberta : @AStramezzi @fuoridalcorotv @camuso_angela Carissimo Dottore Stanno provando in tutti i modi a distruggere gente pe… -