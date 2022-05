Verstappen: 'Peccato non aver fatto l'ultimo giro' (Di sabato 21 maggio 2022) Altro GP, altra sfida tra Leclerc e Verstappen . Anche in Spagna sono loro due a infiammare la qualifica , con una sfida entusiasmante nel Q3, vinta dal monegasco all'ultimo giro. Qualifica GP Spagna, ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 21 maggio 2022) Altro GP, altra sfida tra Leclerc e. Anche in Spagna sono loro due a infiammare la qualifica , con una sfida entusiasmante nel Q3, vinta dal monegasco all'. Qualifica GP Spagna, ...

Advertising

autosprint : #Verstappen: 'Peccato non aver fatto l'ultimo giro' ?? - GiuseppeLepera5 : Prestazione ancora superlativa di Leclerc con la Ferrari. Peccato per Sainz, occhio alle Red Bull. Mercedes in liev… - P300it : Verstappen: 'Difficile dire se senza il problema sarei riuscito a trovare il tempo giusto. Un peccato, in generale… - Nerys__ : RT @FUnoAT: #Verstappen “Ho perso potenza nell’ultimo tentativo che non ho potuto sfruttare. Non so dire se avrei fatto la pole. È un po’ u… - FormulaPassion : #Verstappen : 'Il problema? Un peccato, abbiamo perso l'opportunità di vedere cosa avremmo potuto fare. Abbiamo com… -