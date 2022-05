Ucraina: media russi, 'distrutto ponte che collega Severodonetsk e Lisichank' (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Le forze armate russe avrebbero distrutto il ponte che collegava le città di Severodonetsk e Lisichank. Lo riporta il sito Readovka. Il ponte, a quanto scrive il media, è stato distrutto con l'aiuto di mortai semoventi 'Tulip', era una delle principali rotte di rifornimento delle truppe ucraine. La sua distruzione, spiega il sito, potrebbe complicare notevolmente la logistica delle Forze Armate in quest'area. Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Le forze armate russe avrebberoilcheva le città di. Lo riporta il sito Readovka. Il, a quanto scrive il, è statocon l'aiuto di mortai semoventi 'Tulip', era una delle principali rotte di rifornimento delle truppe ucraine. La sua distruzione, spiega il sito, potrebbe complicare notevolmente la logistica delle Forze Armate in quest'area.

