The Band, Enrico Nigiotti vince con il gruppo l'Isoladellerose (Di sabato 21 maggio 2022) In finale duetto sulle note di 'Nonno Hollywood'. L'artista di Livorno, che era tutor nella competizione: 'Molti anziani sono morti da soli nell'era ... Leggi su lanazione (Di sabato 21 maggio 2022) In finale duetto sulle note di 'Nonno Hollywood'. L'artista di Livorno, che era tutor nella competizione: 'Molti anziani sono morti da soli nell'era ...

Advertising

fanpage : Complimenti ai vincitori di #TheBand ???? - Alessan99674341 : @Saimon194 @_Alessio_88 Ma io non giustifico nulla, sono flop entrambi. Sfido però a dire che prima della partenza,… - nadinegregoire : RT @fanclubGN: Tutte le puntate di THE BAND sono disponibili su @RaiPlay! ???? - fanclubGN : Tutte le puntate di THE BAND sono disponibili su @RaiPlay! ???? - ItsByeBitch : RT @nonstozitto: L’#isola vince e batte l’orrendo the band #AscoltiTv -