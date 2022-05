Serie A: Lazio - Verona 3 - 3 (Di sabato 21 maggio 2022) Lazio e Verona 3 - 3 (2 - 2) nell'anticipo della 38/a e ultima giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Olimpico di Roma. . 21 maggio 2022 Leggi su sport.tiscali (Di sabato 21 maggio 2022)3 - 3 (2 - 2) nell'anticipo della 38/a e ultima giornata del campionato di calcio diA disputato sul terreno dello stadio Olimpico di Roma. . 21 maggio 2022

Advertising

DiMarzio : #SerieA #Lazio | Ciro Immobile sarà capocannoniere per la quarta volta in carriera: nessun italiano meglio di lui - TuttoMercatoWeb : TMW - Acerbi alla Juve, Rugani alla Lazio: clamoroso scambio in via di definizione - TuttoMercatoWeb : TMW - Lazio scatenata, scelto il vice Immobile: affondo per Caputo, anche Vecino ad un passo - christian_dato : RT @CB_Ignoranza: 2013-2014 ?? 22 gol ? 2017-2018 ?? 29 gol ? 2019-2020 ?? 36 gol ed eguagliato record di gol in Serie A di Higuain ? 2021-20… - flamanc24 : RT @lazio_story: LE #PAGELLE | #SerieA, #LazioVerona 3-3: #FelipeAnderson incontenibile, #Milinkovic-Savic incanta - di @Mordicchio90 htt… -