Serie A | Fiorentina in Conference League Gasp fuori per la prima volta dall’Europa con l’Atalanta

(Di sabato 21 maggio 2022) Lava inper larestanell’eraerini. La squadra di Italiano batte la Juventus con i gol di Duncan e Gonzalez e conquista il quinto posto in classifica.perde contro l’Empoli e conferma le difficoltà in casa: ha vinto solo una delle ultime 10 partite al Gewiss Stadium in campionato (5N, 4P): 4-0 contro la Sampdoria il 28 febbraio scorso. Ma uno striscione apparso in curva sud dice tutto: “Grazie Atalanta per quest’altra stagione da sogno”. SportFace.

acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Juventus ?? Serie A ? 20:45 CET ?? Stadio Artemio Franchi Powered by SYNLAB Italia Guarda la pa… - SkySport : FIORENTINA-JUVENTUS 2-0 Risultato finale ? ? #Duncan (45+1') ? rig. #Gonzalez (90+2') ? SERIE A - 38^ giornata ??…

Dopo cinque anni l'Atalanta resta senza Europa. Nella serata in cui doveva vincere a tutti i costi, e sperare in un mancato successo della, la squadra di Gasperini ha chiuso la stagione addirittura con una sconfitta in casa contro l'Empoli (gol di Stulac). E addio Conference League. Eppure per quasi tutto il primo tempo l'...Prima del raddoppio nel recupero con Gonzalez su rigore, il vantaggio dellaè arrivato pochi secondi prima dell'intervallo con il centrocampista a risolvere un batti e ribatti nell'area ... Serie A oggi: Fiorentina-Juve 2-0. Viola settimi e qualificati in Conference League Da Atalanta-Empoli a Fiorentina-Juventus, i risultati di tutti gli anticipi del sabato della 38^ giornata del campionato di Serie A Va agli archivi l’ultimo sabato del campionato di Serie A 2021/2022: ...SERIE A - La Fiorentina segna agli sgoccioli dei due tempi e torna in Europa dopo cinque anni dall'ultima volta. Juventus non pervenuta.