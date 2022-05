Pisa-Benevento | programma e telecronisti Dazn e Sky playoff Serie B 2021 2022

(Di sabato 21 maggio 2022) Ile isue Sky di, match valido per il ritorno della semifinale deidiB. Si riparte dal punteggio di 1-0 per le streghe maturato all’andata, dunque due risultati su tre a disposizione per gli ospiti, mentre i nerazzurri di casa devono vincere, con qualsiasi scarto, per staccare il pass per la finale. Appuntamento alle ore 18 di sabato 21 maggio, chi vincerà?sarà visibile sucon la telecronaca di Ricky Buscaglia e Alessandro Budel e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Nando Orsi. SportFace.

Commenta per primo L'1 - 0 dell'andata firmato Lapadula determina un vantaggio per il, ma non chiude i conti nella doppia sfida contro ildi D'Angelo, che ha terminato il campionato al terzo posto ma che deve inseguire i sanniti settimi. Novanta minuti al termine dei ...La partitadel 21 maggio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i playoff di Serie B- Sabato 21 maggio , allo ...PISA (4-3-1-2): Andrade; Birindelli, Hermannsson, Leverbe, Beruatto; Marin, Nagy, Mastinu; Benali; Torregrossa, Puscas. A disp. Livieri, Berra, Siega, Lucca, Cohen, Tourè. Sibilli, Masucci, Gucher, Di ...A Monza guai a parlar di finale. Benché vittoriosi 2-1 sull’ostico terreno del “Rigamonti”, i bagai continuano a volare basso in vista dell’appuntamento di domani, complice anche la scaramanzia che im ...