Pecchia lascia la Cremonese dopo il ritorno in A: «Ho messo in campo tutto quello che avevo e anche di più» (Di sabato 21 maggio 2022) «C’è un momento, nella vita di ognuno di noi, dove si rende necessario ascoltare se stessi a fondo e scegliere: facendolo anche quando la decisione presa, comunque difficile, può apparire inaspettata. Ho deciso di lasciare la Cremonese e lo faccio con serenità e gratitudine. Ringrazio innanzitutto il cavalier Giovanni Arvedi, che ha compreso a fondo il mio stato d’animo accogliendo, seppure a malincuore, la mia personale volontà di chiudere questa straordinaria esperienza professionale culminata con il raggiungimento della Serie A» È con queste parole che inizia la lunga ed emozionata lettera con cui Fabio Pecchia dice inaspettatamente addio alla Cremonese proprio dopo averla riportata in Serie A dopo ben ventisei anni. «Sono stati mesi intensi, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 21 maggio 2022) «C’è un momento, nella vita di ognuno di noi, dove si rende necessario ascoltare se stessi a fondo e scegliere: facendoloquando la decisione presa, comunque difficile, può apparire inaspettata. Ho deciso dire lae lo faccio con serenità e gratitudine. Ringrazio innanziil cavalier Giovanni Arvedi, che ha compreso a fondo il mio stato d’animo accogliendo, seppure a malincuore, la mia personale volontà di chiudere questa straordinaria esperienza professionale culminata con il raggiungimento della Serie A» È con queste parole che inizia la lunga ed emozionata lettera con cui Fabiodice inaspettatamente addio allaproprioaverla riportata in Serie Aben ventisei anni. «Sono stati mesi intensi, ...

