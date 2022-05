Napolitano operato allo Spallanzani | è in prognosi riservata

(Di sabato 21 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente emerito della Repubblica, Giorgio, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico dall’equipe del professore Giuseppe Maria Ettorre presso il Dipartimento interaziendale dell’azienda San Camillo-Forlanini ed Inmi. Lo riferisce in una nota lo stesso Istituto, sottolineando che “l’intervento condotto con tecnica mininvasiva è riuscito. Attualmente il paziente è ricoverato presso la terapia intensiva del nosocomio. Il presidente è sveglio con quadro clinico stazionario. Laresta”. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

