“Minori e persone vulnerabili. Tutela, ascolto, prevenzione”: al via il percorso formativo (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Martedì 24 maggio 2022, alle ore 10.30, presso la sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (PFTIM), in viale Colli Aminei 2, si terrà la conferenza stampa per presentare il percorso di formazione “Minori e persone vulnerabili. Tutela, ascolto, prevenzione”, organizzato dalla stessa PFTIM e dall’Università Giustino Fortunato, in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e con il Servizio nazionale per gli studi superiori di teologia e scienze religiose della Conferenza Episcopale Italiana. Il percorso formativo, che prenderà il via nel mese di settembre, è gratuito e sarà erogato in modalità online. Apriranno ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Martedì 24 maggio 2022, alle ore 10.30, presso la sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (PFTIM), in viale Colli Aminei 2, si terrà la conferenza stampa per presentare ildi formazione “”, organizzato dalla stessa PFTIM e dall’Università Giustino Fortunato, in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e con il Servizio nazionale per gli studi superiori di teologia e scienze religiose della Conferenza Episcopale Italiana. Il, che prenderà il via nel mese di settembre, è gratuito e sarà erogato in modalità online. Apriranno ...

