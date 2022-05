Marotta: «Sostenibilità indispensabile per i club» (Di sabato 21 maggio 2022) Ritorno in presenza per il B2B Lab di Udinese Calcio. Dopo la digital edition del 2021, con ospite d’eccezione Amadeus, il networking summit del club bianconero è tornato alla Dacia Arena per la sua terza edizione. L’evento ha come obiettivo quello di stimolare business relations e favorire un interscambio tra i partner di Udinese Calcio L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 21 maggio 2022) Ritorno in presenza per il B2B Lab di Udinese Calcio. Dopo la digital edition del 2021, con ospite d’eccezione Amadeus, il networking summit delbianconero è tornato alla Dacia Arena per la sua terza edizione. L’evento ha come obiettivo quello di stimolare business relations e favorire un interscambio tra i partner di Udinese Calcio L'articolo

Giuseppe Marotta ospite dell'Udinese: 'La famiglia Pozzo ha visione lungimirante' C'è anche Giuseppe Marotta tra gli ospiti del B2B Lab di Udinese Calcio. Dopo la digital edition del 2021, con ospite d'... 'La sostenibilità è un elemento indispensabile per far sì che i club abbiano ... Marotta: "Udinese esempio per il calcio italiano per questo motivo" ... le dichiarazioni Presente al B2B Lab organizzato dall'Udinese, Beppe Marotta ha voluto fare i complimenti al club friulano. Le dichiarazioni. LE PAROLE - "La sostenibilità è un elemento ... Calcio e Finanza C'è anche Giuseppetra gli ospiti del B2B Lab di Udinese Calcio. Dopo la digital edition del 2021, con ospite d'... 'Laè un elemento indispensabile per far sì che i club abbiano ...... le dichiarazioni Presente al B2B Lab organizzato dall'Udinese, Beppeha voluto fare i complimenti al club friulano. Le dichiarazioni. LE PAROLE - "Laè un elemento ... Giuseppe Marotta: «Sostenibilità indispensabile per i club»