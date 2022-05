MARA VENIER SI FA IN 4 PER LA RAI: DOPPIA DOMENICA IN, CHE TEMPO CHE FA E TVTALK (Di sabato 21 maggio 2022) MARA VENIER si fa in quattro per la Rai e prima di tutto per il suo pubblico. La regina di DOMENICA In e indiscussa queen delle interviste pop sarà ospite a TVTALK, a Che TEMPO Che Fa e radDOPPIA DOMENICA In. Oltre all’appuntamento del pomeriggio festivo, aggiunge uno speciale serale. Il tour di Zia MARA inizia sabato 21 maggio, alle 15 su Rai3, dove sarà l’ospite principale del talk show di tv, critica e spettacolo condotto da Massimo Bernardini. MARA VENIER dialogherà con gli ospiti in studio e risponderà alle domande degli analisti e dei telespettatori. Silvia Motta procederà al bilancio ascolti stagionale di DOMENICA In. Secondo step è DOMENICA In, DOMENICA 22 ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 21 maggio 2022)si fa in quattro per la Rai e prima di tutto per il suo pubblico. La regina diIn e indiscussa queen delle interviste pop sarà ospite a, a CheChe Fa e radIn. Oltre all’appuntamento del pomeriggio festivo, aggiunge uno speciale serale. Il tour di Ziainizia sabato 21 maggio, alle 15 su Rai3, dove sarà l’ospite principale del talk show di tv, critica e spettacolo condotto da Massimo Bernardini.dialogherà con gli ospiti in studio e risponderà alle domande degli analisti e dei telespettatori. Silvia Motta procederà al bilancio ascolti stagionale diIn. Secondo step èIn,22 ...

Advertising

chetempochefa : Domenica a #CTCF avremo con noi Mara Venier, che si prepara ad andare in onda con Domenica In Show ???? Vi aspettiam… - tropparobaraga : @velisaaaav sii amo a domenica in da Mara Venier - TheOriginAreYou : RT @MikaFanClub: #maravenier #DomenicaIn domenica 22 maggio alle 14 su @RaiUno Tanta musica con @mikasounds - MikaFanClub : #maravenier #DomenicaIn domenica 22 maggio alle 14 su @RaiUno Tanta musica con @mikasounds… - Nic_dls00 : #MaraVenier si fa in 4 per la Rai: #DomenicaIn, DomenicaInShow, #CTCF e #TvTalk ?????? -