Mara Venier ‘ruba’ l’ospite a Silvia Toffanin: altro che Bortuzzo (Di sabato 21 maggio 2022) Un gran bel colpo per Mara Venier, anche se a discapito di una collega poiché è pronta a ‘rubarle’ l’ospite. Ecco la vera causa di queste tensioni, createsi recentemente tra le due conduttrici. Una figura-chiave della domenica pomeriggio su Rai Uno, Mara Venier è pronta a tornare con una nuova puntata di Domenica In. Chissà quante emozioni ci attendono e soprattutto gli ospiti d’eccezione che calcheranno lo studio, questa volta, all’insegna del più puro intrattenimento. Mara Venier, Silvia Toffanin e Manuel Bortuzzo-AltranotiziaEbbene! La conduttrice è arrivata perfino a ‘scippare’ uno dei più graditi ospiti del momento alla sua collega Silvia Toffanin. Un gesto ... Leggi su altranotizia (Di sabato 21 maggio 2022) Un gran bel colpo per, anche se a discapito di una collega poiché è pronta a ‘rubarle’. Ecco la vera causa di queste tensioni, createsi recentemente tra le due conduttrici. Una figura-chiave della domenica pomeriggio su Rai Uno,è pronta a tornare con una nuova puntata di Domenica In. Chissà quante emozioni ci attendono e soprattutto gli ospiti d’eccezione che calcheranno lo studio, questa volta, all’insegna del più puro intrattenimento.e Manuel-AltranotiziaEbbene! La conduttrice è arrivata perfino a ‘scippare’ uno dei più graditi ospiti del momento alla sua collega. Un gesto ...

Advertising

chetempochefa : Domenica a #CTCF avremo con noi Mara Venier, che si prepara ad andare in onda con Domenica In Show ???? Vi aspettiam… - Michele27270153 : RT @chetempochefa: Domenica a #CTCF avremo con noi Mara Venier, che si prepara ad andare in onda con Domenica In Show ???? Vi aspettiamo, co… - zazoomblog : “Un dolore che non si supera”. Mara Venier affranta per quella perdita non riesce a dimenticare - #dolore #supera”… - peggioperte : RT @ChelseaHotel_N2: Ma voi immaginate il potenziale del format se ci fossero Amanda Lear, Ornella Vanoni e Mara Venier? #quellebraveragazze - zazoomblog : MARA VENIER SI FA IN 4 PER LA RAI: DOPPIA DOMENICA IN CHE TEMPO CHE FA E TVTALK - #VENIER #DOPPIA #DOMENICA #TEMPO… -