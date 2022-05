Mandorlini: «Lazio Verona? Entrambe vogliono chiudere bene. Milinkovic? Dico che…» (Di sabato 21 maggio 2022) Mandorlini ha analizzato, in esclusiva ai microfoni di Lazio News 24, la stagione dei biancocelesti, soffermandosi sui singoli e anche sui prossimi obiettivi Il match contro il Verona, in programma questa sera, allo stadio Olimpico, rappresenterà l’ultimo atto della stagione della Lazio. Ad analizzare il cammino dei biancocelesti è stato, in esclusiva ai microfoni di Lazionews24, Andrea Mandorlini, ex tecnico proprio dei gialloblu. Le sue parole: Lazio-Verona – «La Lazio ha raggiunto il suo obiettivo, mentre il Verona ha fatto un grande campionato. Sicuramente vorranno Entrambe chiudere bene. Poi è molto difficile valutare le partite di fine stagione, quando si ha poco ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022)ha analizzato, in esclusiva ai microfoni diNews 24, la stagione dei biancocelesti, soffermandosi sui singoli e anche sui prossimi obiettivi Il match contro il, in programma questa sera, allo stadio Olimpico, rappresenterà l’ultimo atto della stagione della. Ad analizzare il cammino dei biancocelesti è stato, in esclusiva ai microfoni dinews24, Andrea, ex tecnico proprio dei gialloblu. Le sue parole:– «Laha raggiunto il suo obiettivo, mentre ilha fatto un grande campionato. Sicuramente vorranno. Poi è molto difficile valutare le partite di fine stagione, quando si ha poco ...

