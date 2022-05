La guerra cyber è una questione di sovranità. Memo per l’Italia (Di sabato 21 maggio 2022) La guerra in corso non si fermerà ai confini dell’Ucraina, ma porterà a un’intensificazione degli attacchi informatici nei confronti delle nostre economie e democrazie. La cronaca degli ultimi giorni, che ha visto l’attacco di hacker russi a diversi siti strategici italiani, tra cui quello del Senato e della Difesa, confermano questa tesi. Qualche settimana fa era toccato alle Ferrovie dello Stato, con un’azione che aveva mandato in tilt i tabelloni degli orari e le biglietterie automatiche in diverse stazioni, e ad alcuni ospedali milanesi, paralizzati da un ransomware. E Killnet, collettivo filorusso già famoso per aver hackerato siti riconducibili alla Nato negli Stati Uniti, Estonia, Polonia e Repubblica Ceca, ha attaccato nei giorni scorsi anche il sito della Polizia di Stato. Le autorità pubbliche europee hanno suonato l’allarme e lo stato di allerta informatica ... Leggi su formiche (Di sabato 21 maggio 2022) Lain corso non si fermerà ai confini dell’Ucraina, ma porterà a un’intensificazione degli attacchi informatici nei confronti delle nostre economie e democrazie. La cronaca degli ultimi giorni, che ha visto l’attacco di hacker russi a diversi siti strategici italiani, tra cui quello del Senato e della Difesa, confermano questa tesi. Qualche settimana fa era toccato alle Ferrovie dello Stato, con un’azione che aveva mandato in tilt i tabelloni degli orari e le biglietterie automatiche in diverse stazioni, e ad alcuni ospedali milanesi, paralizzati da un ransomware. E Killnet, collettivo filorusso già famoso per aver hackerato siti riconducibili alla Nato negli Stati Uniti, Estonia, Polonia e Repubblica Ceca, ha attaccato nei giorni scorsi anche il sito della Polizia di Stato. Le autorità pubbliche europee hanno suonato l’allarme e lo stato di allerta informatica ...

