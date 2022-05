L’ Inter sacrifica Bastoni? Intriga Mkhitaryan | Handanovic rinnova

(Di sabato 21 maggio 2022) Mentre la squadra è tutta concentrata sul finale di stagione, l’deve già pensare alla prossima campagna di rafforzamento che prevederà sicuramente il sacrificio di un big per sistemare il bilancio. L’indiziato numero uno è Alessandro, richiesto da almeno tre big. Si lavora anche in entrata con il possibile acquisto del trequartista della RomaPUÒ LASCIARE L’? I nerazzurri non lo considerano incedibile e, qualora dovesse arrivare l’offerta giusta, lo lascerebbe partire. Bayern Monaco, Manchester City e soprattutto Tottenham sono sulle tracce del difensore azzurro classe’ 99. Il suo agente, Tullio Tinti, ha già allacciato contatti con le tre big, tra le quali al momento sono gli Spurs ad essere in vantaggio, visto anche l’insistenza con la quale il loro ...

Advertising

MattiaMadMat : @gbozzal @bergomifabio @GuarroPas Ma tu guardi le partite dell’Inter?Chala è stato probabilmente io centrocampista… -

Vanno fatti i complimenti a Perisic, è un orgoglio vedere tutta l', ma soprattutto lui per come si'. Su Lautaro Martinez: ' Ha fatto cose molto importanti per l'e spero che ...Anche Berardi non è particolarmente pericoloso, anche se sispesso dietro, aiutando la ...voto 8,5 : Un primo tempo da dimenticare, una ripresa da 'Pazza'. Così possiamo ...Siete veramente convinti che l’ultima giornata riserverà sorprese Beati voi, per me il campionato 2021-2022 fa parte già dell’emeroteca. Da interista, spero che il Milan non si suicidi questa domenic ...In casa Sampdoria, al termine della stagione verranno perfezionate numerose situazioni. In particolare, ad esempio, termineranno i prestiti di tre giocatori, Stefano Sensi, Vladyslav Supryaga e Giangi ...