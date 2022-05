Isola dei famosi: “C’è un chirurgo che fa il botulino ai naufraghi” (Di sabato 21 maggio 2022) Una indiscrezione sui naufraghi dell’Isola dei famosi: non c’è cibo ma ci sarebbe botox. A insinuare il dubbio che sull’Isola ci siano medici pronti a fare iniezioni di botulino a chi ne avesse bisogno è stata la dottoressa Dvora Ancona, conosciuta dal pubblico di Canale5 per qualche ospitata dalla D’Urso. Secondo Ancona, chirurgo estetico, “Qualcuno è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 21 maggio 2022) Una indiscrezione suidell’dei: non c’è cibo ma ci sarebbe botox. A insinuare il dubbio che sull’ci siano medici pronti a fare iniezioni dia chi ne avesse bisogno è stata la dottoressa Dvora Ancona, conosciuta dal pubblico di Canale5 per qualche ospitata dalla D’Urso. Secondo Ancona,estetico, “Qualcuno è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

EliBetty1202 : RT @RobertaFavalor2: Questi sono alcuni dei gatti di Isola Sono gatti di serie b,di cui non importa a nessuno se non a me e qualche altra… - micioruffi : RT @marioadinolfi: Un isola che quali Maldive e Caraibi, un luogo che le Baleari ce spicciano casa: è Ventotene. Qui non nascono più bambin… - apavo75 : RT @MNRuggiero: @marioadinolfi Su un isola (senza apostrofi), non nascono più bambini ed i morti sono il triplo dei neonati. ?? - apavo75 : RT @LG_1974: @marioadinolfi Ignorante 1: “Un isola” scritto senza apostrofo; Ignorante 2: “non nascono più bambini” e “i morti sono il trip… - Ada32016514Ada : RT @RobertaFavalor2: Questi sono alcuni dei gatti di Isola Sono gatti di serie b,di cui non importa a nessuno se non a me e qualche altra… -