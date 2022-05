Il Covid-19 sarà considerata una malattia professionale (Di sabato 21 maggio 2022) . Raggiunto l’accordo per specifici settori di lavoratori Il Covid-10 sarà considerato come una malattia professionale, ma per specifici settori: assistenza sanitaria e domiciliare, servizi sociali, e in quei settori dove sono maggiori le attività con un rischio accertato di infezione. La decisione è stata presa nell’ambito del Comitato consultivo Ue per la sicurezza e la salute sul lavoro (Ccss), dove è stato raggiunto l’accordo tra i governi europei, i lavoratori e i datori di lavoro. Il Ccss ha anche chiesto – si legge su Today.it – “a tutti i Paesi membri di aggiornare il proprio elenco nazionale delle patologie legate alle attività lavorative”. In una nota l’Enpam ha confermato la notizia: “L’Unione europea ha raggiunto proprio in queste ore un accordo che riconosce il Covid-19 come ... Leggi su 361magazine (Di sabato 21 maggio 2022) . Raggiunto l’accordo per specifici settori di lavoratori Il-10considerato come una, ma per specifici settori: assistenza sanitaria e domiciliare, servizi sociali, e in quei settori dove sono maggiori le attività con un rischio accertato di infezione. La decisione è stata presa nell’ambito del Comitato consultivo Ue per la sicurezza e la salute sul lavoro (Ccss), dove è stato raggiunto l’accordo tra i governi europei, i lavoratori e i datori di lavoro. Il Ccss ha anche chiesto – si legge su Today.it – “a tutti i Paesi membri di aggiornare il proprio elenco nazionale delle patologie legate alle attività lavorative”. In una nota l’Enpam ha confermato la notizia: “L’Unione europea ha raggiunto proprio in queste ore un accordo che riconosce il-19 come ...

Advertising

AlbertoBagnai : @StefanoMorand13 Se ci sarà una maggioranza di destra, la Commissione d’inchiesta sul Covid ci sarà e sarà come que… - 361_magazine : Il Covid-19 sarà considerata una malattia professionale - mamacita1204 : basta non dite che louis ha il covid finché non ci sarà certezza è inutile creare allarmismo - Fra_Valente_cek : @DennisMarelli @PierangeloRiga1 L'anno scorso problemi di ordine pubblico,covid e concessione di spazi non ci sono… - micheleguglie : RT @micheleguglie: Cari fratelli, c'è l'#Apocalisse. In privato lo predico dal 2000, in pubblico da inizio 2019, mesi prima che scoppiasse… -