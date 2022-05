Il Comune di Mykolaiv rimuove la statua del poeta russo Pushkin

Advertising

Fossaa Mariupol Una quarta fossasarebbe emersa a Mariupol, nei pressi del cimitero ... Missili russi suMissili russi sono stati sparati in mattinata su, colpendo un ...... soprattutto quelli nell'area di Odessa (c'è anche), in modo che il grano prodotto nel ... In Ucraina è in corso un intervento umanitario non, perché solitamente le organizzazioni devono ...Il conflitto in Ucraina continua mentre la Nato apre le porte a Finlandia e Svezia. Stoccolma chiederà ufficialmente l'adesione alla Nato: lo ha annunciato la premier svedese Magdalena Andersson parla ...Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi, domenica 15 maggio 2022, sulla crisi e la guerra che si è scatenata tra i due Paesi ...