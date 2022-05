Giampaolo: 'Alla Samp sono a mio agio. Lotta scudetto? Non saremo arbitri, dipende tutto dal Milan' (Di sabato 21 maggio 2022) Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, presenta in conferenza stampa la sfida con l'Inter: "Come ho ricevuto il messaggio della... Leggi su calciomercato (Di sabato 21 maggio 2022) Marco, tecnico delladoria, presenta in conferenza stampa la sfida con l'Inter: "Come ho ricevuto il messaggio della...

Advertising

sportli26181512 : Giampaolo: 'Alla Samp sono a mio agio. Lotta scudetto? Non saremo arbitri, dipende tutto dal Milan': Marco Giampaol… - intertristi1899 : RT @cmdotcom: Giampaolo: 'Alla #Sampdoria sono a mio agio. Lotta #scudetto ? Non saremo arbitri, dipende tutto dal #Milan ' #InterSamp http… - cmdotcom : Giampaolo: 'Alla #Sampdoria sono a mio agio. Lotta #scudetto ? Non saremo arbitri, dipende tutto dal #Milan '… - SampNews24 : #Giampaolo: «Non so cosa succederà alla #Sampdoria. Qui sono a mio agio» - romanoziroldo : RT @ChrisElMuss: Occhio alla #Samp del vecchio lupo #Quagliarella, dell' ex #Candreva e del Magister #Giampaolo. Tutto fatto, tutto apparec… -