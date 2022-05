Genoa | Gudmundsson | 'Vogliamo regalare un sorriso ai tifosi'

Advertising

CalcioNews24 : #GenoaBologna, parla il centrocampista nel pre partita ??? - BabboleoNews : Il #Genoa ha reso noti gli 11 che alle 17.15 giocheranno contro il #Bologna. In porta c'è Semper, difesa composta d… - sportli26181512 : Genoa-Bologna, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: A Marassi alle 17.15 si chiude il campionato del G… - suchsteefat : La prima l'hanno ovviamente notata tutti ma subito dopo c'è stata un'altra azione. Contropiede genoa, Gudmundsson s… - sissibf_18 : RT @sscnapoli: ? 75’ | Doppia sostituzione Genoa ?? Galdames e Gudmundsson ?? Melegoni e Destro #NapoliGenoa 2-0 ?? #ForzaNapoliSempre -

VIDEO(4 - 2 - 3 - 1): Semper; Hefti, Ostigard, Vasquez, Criscito; Galdames, Hernani; Portanova, Amiri,; Yeboah. All. Blessin BOLOGNA (3 - 5 - 2): Bardi; Amey, Binks, Bonifazi; De ...FORMAZIONI UFFICIALI- BOLOGNAGENOA (4 - 2 - 3 - 1): Semper; Hefti, Ostigard, Vasquez, Criscito; Galdames, Hernani; Portanova, Amiri,; Yeboah. All. Blessin BOLOGNA (3 - 5 - 2): ...Tutto pronto allo Stadio Ferraris di Genova per l'ultima gara della stagione del Bologna, il quale affronterà i padroni di casa del Genoa. Una formazione sperimentale quella con cui il Bologna affront ...Bologna, partita del Ferraris valida per l'ultima giornata di Serie A 2021/2022. Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime sette sfide di campionato contro il Bologna e ha mantenuto la porta inviolata ...